На Житомирщині Лебедєв перевіряє стан боєготовності військ 8 армійського корпусу

Як повідомили УНІАН у штабі 8-го армійського корпусу, на заходах також присутні начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Замана, керівники області та 8 армійського корпусу.

Участь у військових навчаннях бере, зокрема, 30-а окрема механізована бригада, яка дислокується в Новограді-Волинському Житомирської області.

Військовики продемонстрували виконання практичних дій з ліквідації умовного незаконного збройного формування.

Свою боєготовність керівництву показали загалом близько 800 військовослужбовців, понад 150 одиниць військової техніки.

Вони виявили майстерність під час переправи важкої військової техніки через понтонний міст на річці на Случ.