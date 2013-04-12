Військовослужбовці Львівського гарнізону вшанували пам’ять в’язнів фашистських концтаборів

Також були присутні заступник голови Львівської облдержадміністрації Сергій Василенко, начальник Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, начальник Львівського гарнізону генерал-лейтенант Павло Ткачук, перший заступник командувача Західного оперативного командування генерал-майор Сергій Ніколаєв, представники міської влади, громадських організацій області.

Вшанування пам’яті загиблих розпочалося на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328» із покладання квітів до меморіального Хреста. Також відбувся короткий мітинг, який завершився хвилиною мовчання.

Учасники акції також вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів біля пам’ятника жертвам фашизму (Львівське гетто) та пам’ятного знаку на території колишнього Янівського концтабору.

Довідка. Концентраційний табір «Шталаг-328» (Stalag-328) існував у 1941-1944 роках. За кількістю в’язнів, які пройшли через табір (близько 280 тисяч чоловік) і загинули там внаслідок наступних дій табірної адміністрації: розстрілів, навмисного розповсюдження епідемічних захворювань, штучного голоду та катування (близько 142 тисяч чоловік знищено).

Входив до десятки найбільших у тогочасній воєнній історії таборів, таких як Аушвіц (Освєнцім), Бухенвальд, Дахау.