У Криму тривають заходи з військово-патріотичного виховання молоді

Так, нещодавно для виконання практичних стрільб з автомату АК-74 майже дві з половиною тисячі школярів південно-східного Криму відвідали Чорноморський тренувальний центр морської піхоти, де командиром майор Олексій Узунов. Цей полігон, розташований неподалік смт. Старий Крим, у підніжжі гори Малий Агармиш, щовесни стає стрільбищем для тисяч школярів з Керчі, Феодосії, Судака та навколишніх районів – Ленінського, Білогірського, Кіровського, Нижньогірського та Радянського.

Із самого ранку учні 11 класів діставалися до полігону автобусами, наданими місцевою владою. Дітей супроводжували їх наставники – «воєнруки» та військові комісари. І цього разу морські піхотинці на чолі з майором Володимиром Баранюком на учбових місцях відтворили для старшокласників умови, наближені до бойових. Погрупно юнаки та дівчата проходили інструктаж від «чорних беретів», як діяти в тій чи іншій обстановці, практично відпрацьовували елементи ведення вогню, вчилися захищатися від зброї масового ураження, одягали на швидкість протигази та загальновійськові захисні комплекти.

– Масштабний захід пройшов добре. Завдяки тісній співпраці з військовими частинами в нашому регіоні, зокрема з батальйоном морської піхоти ВМС України, освітяни мають можливість надати юнакам та дівчатам не лише теоретичні знання, але й можливість відчути в руках справжню бойову зброю, відпрацювати отримані уміння на практиці, – підкреслив керівник методичного об’єднання викладачів предмету «Захист Вітчизни» освітніх закладів м. Феодосії полковник у відставці Олександр Плоткін.

За словами Олександра Плоткіна, такі навчально-польові збори є логічним завершенням курсу предмету «Захист Вітчизни». Під час таких занять увага також приділяється різним елементам тактичної підготовки. Школярі риють окопи, вчаться правильно облаштовувати та займати бойові позиції, діяти в оборонному та наступальному бою. Під час виконання навчальної вправи зі стрільби школярі вистрілюють понад десяток бойових патронів. А під час тренувань із захисту від ЗМУ навіть долають небезпечні ділянки, умовне зараження якої імітується димовими шашками ДМ-11.

А в Державному науково-випробувальному центрі Збройних Сил України, де командиром льотчик-випробувач генерал-майор Герой України Юрій Тішков, вже понад 20 років успішно виховують молодь на славетних військових традиціях в Музеї авіації та космонавтики. Лише за минулий рік директор Музею підполковник запасу Олександр Анищенко та його заступник майор запасу Віктор Кимаковський провели екскурсії та тематичні бесіди для 7000 гостей Центру. Переважна частина відвідувачів – це учні, представники громадськості та ЗМІ. Лише за цей рік музей вже відвідала майже тисяча школярів. Оглядом музею візит до військової частини не закінчується. Військові, як і викладачі, переймаються військовою підготовкою підростаючого покоління, а під керівництвом офіцерів юнаки та дівчата мають можливість потренуватися в розбиранні-збиранні автомату АК-74, дізнаються свіжі новини з життя асів-випробувачів літаків та вертольотів. Ось і під час цього квітнево-травневого місячника бойової слави випробувачі гостинно відчинять двері музею для учнів Приморського суднобудівельного інституту, технічного ліцею та трьох місцевих шкіл.