Попов вручив нагороди військовослужбовцям окремого полку Президента

На заході були присутні Перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб та заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з виховної та соціально-психологічної роботи – начальник управління полковник Олександр Голоднюк.

У своїй промові Олександр Попов висловив слова щирої вдячності особовому складу елітної військової частини.

– Саме ви прийшли на допомогу столиці у дні аномальних снігопадів та в умовах нештатної ситуації на Бортницькій станції аерації і допомогли запобігти підтопленню печер Києво-Печерської Лаври, очистивши її від десятків тонн снігу, – наголосив він.

Від себе особисто і від усіх киян він щиро подякував військовим за допомогу, за готовність нести службу в надважких умовах.

– Саме ваша допомога відіграла важливу роль у подоланні наслідків безпрецедентних снігопадів у столиці. Військова техніка виявилася єдиною, яка спроможна розчистити снігові замети. Також ви допомогли локалізувати промив дамби мулового поля Бортницької станції аерації, – сказав Олександр Попов та побажав військовослужбовцям використовувати зброю лише у мирних цілях.

Він вручив кращим офіцерам, контрактникам та солдатам подяки Київської міської державної адміністрації та іменні годинники. Голова КМДА також оглянув територію військової частини, побував у солдатських казармах та музеї «Почесної варти».