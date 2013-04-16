Попов вручив нагороди військовослужбовцям окремого полку Президента
Сьогодні, 16 квітня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вручив нагороди особовому складу окремого полку Президента України за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків, проявлених під час ліквідації стихійного лиха на станції аерації води Бортничі 11 квітня 2013 року.
На заході були присутні Перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб та заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з виховної та соціально-психологічної роботи – начальник управління полковник Олександр Голоднюк.
У своїй промові Олександр Попов висловив слова щирої вдячності особовому складу елітної військової частини.
– Саме ви прийшли на допомогу столиці у дні аномальних снігопадів та в умовах нештатної ситуації на Бортницькій станції аерації і допомогли запобігти підтопленню печер Києво-Печерської Лаври, очистивши її від десятків тонн снігу, – наголосив він.
Від себе особисто і від усіх киян він щиро подякував військовим за допомогу, за готовність нести службу в надважких умовах.
– Саме ваша допомога відіграла важливу роль у подоланні наслідків безпрецедентних снігопадів у столиці. Військова техніка виявилася єдиною, яка спроможна розчистити снігові замети. Також ви допомогли локалізувати промив дамби мулового поля Бортницької станції аерації, – сказав Олександр Попов та побажав військовослужбовцям використовувати зброю лише у мирних цілях.
Він вручив кращим офіцерам, контрактникам та солдатам подяки Київської міської державної адміністрації та іменні годинники. Голова КМДА також оглянув територію військової частини, побував у солдатських казармах та музеї «Почесної варти».