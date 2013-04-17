Міноборони шукатиме інвестора для збереження Леськівського замку на аукціоні

Згідно з обліковими даними, в с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області знаходиться військове містечко №1, до складу якого входить 40 будівель, розташованих на земельній ділянці площею 88,8 га.

Фонди цього військового містечка, вивільнені з 2004 року, перебувають на балансі квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси та під охороною однієї з військових частин Міністерства оборони України.

Частина фондів військового містечка №1 розташована на території «Садиби Даховських», яка відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів від 19.04.1990 №76 визначена пам’яткою архітектури місцевого значення (охоронний №105).

До складових даної пам’ятки архітектури, зокрема, входить будівля №1 (склад площею 1620 кв. м) – охоронний №105/1, головний будинок, палац, замок. Згідно з Актом обстеження нерухомого майна, фізичний знос даної будівлі становить 54%.

Відповідно до вимог Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про господарську діяльність у Збройних Силах», з метою наповнення спеціального фонду Державного бюджету України, враховуючи погодження регіонального відділення Фонду державного майна по Черкаській області, квартирно-експлуатаційним відділом м. Черкаси були укладені договори оренди нежитлових приміщень у 17 будівлях військового містечка №1 з переможцем конкурсу ТОВ «Торгово-промислова компанія «Регіон».

Зважаючи на те, що до об’єктів оренди увійшли будівлі, які є пам’ятками архітектури місцевого значення, відповідно до вимог чинного законодавства, орендарем укладені з Управлінням містобудування та архітектури Черкаської облдержадміністрації охоронні договори на пам’ятку культурної спадщини.

В охоронних договорах визначено обов’язок орендаря щодо утримання пам’ятки в належному санітарному, протипожежному та технічному стані. Цими ж договорами передбачено, що орендар не має права на приватизацію переданого в оренду військового майна.

Водночас будівлі та споруди військового містечка №1 включено до проекту Додаткового переліку №4 нерухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено (до розпорядження Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2007 р. №896-р), який встановленим порядком буде подано на затвердження до Кабінету міністрів України.

Враховуючи, що об’єкти військового містечка №1 не включені в Перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації, з метою наповнення Державного бюджету України планується, з урахуванням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», реалізувати фонди зазначеного військового містечка на аукціоні, у суворій відповідності до чинного законодавства.