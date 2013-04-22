У Сухопутних військах пройде конкурс на кращого розвідника

– На полігоні розвідники самостійно змайстрували спеціальний підготовчий комплекс для навчання стрільбі солдата, – повідомив командир розвідувальної роти танкової бригади капітан Віталій Рогачко. – Також збудували так званий «kill-house», де бійці відпрацьовують елементи захоплення будівлі зі стрільбою по умовному противнику.

За словами командира розвідроти танкової бригади, для перемоги у змаганнях потрібно докласти максимум зусиль, знань та практичних навичок.

– У першу чергу розвідник повинен швидко та правильно обдумувати свої дії. Боєць повинен самостійно приймати рішення у складних ситуаціях, вправно стріляти, мати хорошу фізичну підготовку та бути витривалим, – наголосив капітан Віталій Рогачко.

Варто додати, що конкурс на кращого розвідника 8-го армійського корпусу Сухопутних військ відбудеться наприкінці травня у Житомирській області.