Заступника начальника Генштабу вшанували з нагоди звільнення в запас

В урочистостях взяли участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, керівний склад та офіцери Генштабу, командувачі видів Збройних Сил.

– Життя військового складається з етапів, наприкінці кожного з яких він аналізує, чого досяг, визначає перспективи та плани на майбутнє. Григорій Андрійович пройшов славетний військовий шлях. Особисто мені свого часу пощастило бути в його підпорядкуванні на посаді начальника штабу танкового полку, – зазначив генерал-полковник Володимир Замана.

Зважаючи на те, що у колективі Генштабу генерал-лейтенант Григорій Саковський є одним із найдосвідченіших військовослужбовців, начальник Генерального штабу запросив його до подальшої співпраці.

– Зі звільненням з лав Збройних Сил життя не закінчується. Ми повинні підтримувати зв’язок, і я щиро запрошую Вас допомагати нам порадами на усіх ділянках роботи, – наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України.

Генерал-лейтенант Григорій Саковський підкреслив, що вдячний долі, яка провела його від вихованця Суворовського військового училища до заступника начальника Генерального штабу.

– На своєму життєвому шляху я мав чудових вчителів і підлеглих, – наголосив він, подякувавши присутнім за спільну службу.

Від імені глави оборонного відомства генерал-лейтенанту Григорію Саковському було вручено відзнаку міністерства оборони України «Холодна зброя» – шаблю офіцерську у подарунковому футлярі та грамоту міністра оборони.

Також генерал-полковник Володимир Замана вручив Григорію Андрійовичу почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України «За досягнення у військовій службі» І-го ступеня.

Відповідно до затвердженого ритуалу, після вшанування з нагоди звільнення з лав Збройних Сил у запас відбулося спільне фотографування. Під звуки військового оркестру перед присутніми урочистим маршем пройшла рота почесної варти.

Довідково. Генерал-лейтенант Григорій Саковський віддав військовій службі понад 40 років.