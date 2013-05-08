Триває підготовка до урочистого проходження військ на честь Дня Перемоги

Командувати урочистим проходженням військ Дніпропетровського гарнізону буде начальник штабу – перший заступник командира 6-го армійського корпусу полковник Сергій Корнійчук, приймати – начальник Дніпропетровського гарнізону – командир 6-го армійського корпусу генерал-майор Руслан Хомчак. Перед початком заходу центральною набережною проїдуть військові автомобілі з бойовими прапорами частин і з’єднань, які брали участь у визволенні Дніпропетровщини.

Загалом в урочистому проходженні військ візьмуть участь понад 1000 військовослужбовців ЗС України та представників інших силових структур. Окрім того, усі мешканці та гості обласного центру матимуть можливість ознайомитися із зразками сучасної бойової техніки Сухопутних військ та зброєю часів Великої Вітчизняної війни.

Спільна репетиція урочистого проходження військ відбулася і у Луганську.

– На честь Дня Перемоги мешканці міста побачать 10 парадних розрахунків з числа підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України загальною чисельністю понад 500 військовослужбовців. Перша спільна репетиція показала добрий стройовий вишкіл та ставлення командування військових частин до цього важливого заходу, – зазначив заступник начальника Луганського гарнізону з виховної роботи підполковник Андрій Піддубний.

Командуватиме урочистим проходженням військ виконуючий обов’язки начальника Луганського гарнізону полковник Анатолій Кучеренко.

У Харкові сьогодні, 8 травня, відбудеться генеральна репетиція проходження парадних підрозділів, у якій візьмуть участь курсанти Академії Військово-Морських Сил імені Павла Нахімова, Академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади 6-го армійського корпусу, а також 100 військовослужбовців ЗС Російської Федерації.

Як зазначив начальник Харківського гарнізону і командувач урочистим проходженням військ полковник Олексій Середа, підготовка до урочистостей розпочалася ще напочатку квітня.

– У День Перемоги харків’яни побачать 22 зразки військової техніки часів Великої Вітчизняної війни, та тієї, що сьогодні знаходиться на озброєнні Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України, – додав офіцер.