Українські вертолітники взяли участь у навчанні підрозділів Місії ООН та армійської авіації ЗС Конго

Метою навчань, які проводилися під керівництвом бригадного генерала Халіфа Джаведа, було відпрацювання елементів взаємодії між авіаційними і наземними підрозділами різних країн та здійснення керівництва діями підлеглих з повітря та із землі у разі загострення безпекової ситуації у регіоні.

Від українського контингенту до навчань було залучено групу авіаційного наведення та пару вертольотів Мі-24, від уругвайського та пакистанського вертолітних загонів – по два вертольоти Bell-212 та вертольоти Пума. Збройні сили Демократичної Республіки Конго представили вертольоти Мі-24.

Протягом навчань було проведено огляд території та розвідку визначених ділянок місцевості. За командою українських навідників із зони очікування визивалися українські та конголезькі вертольоти, які умовно атакували навчальні цілі. Також ударні вертольоти відпрацювали вправи щодо супроводу, прикриття та вогневої підтримки наземних підрозділів Місії ООН.

За підсумком сумісних навчань бригадний генерал Халід Джавед відмітив професійність дій українців.

– До навчань такого рівня було вперше залучено авіацію збройних сил ДР Конго. Завдяки українським авіанавідникам та екіпажам Мі-24 вони виконали заплановані завдання.

Протягом спільних льотно-тактичних навчань українські екіпажі Мі-24 провели 8 льотних змін, налітавши в африканському небі більше двадцяти годин.

Сьогодні екіпажі українського окремого вертолітного загону у Демократичній Республіці Конго продовжують виконувати завдання Місії ООН з розвідки місцевості та патрулювання районів, що входять до зони їх відповідальності.