Триває візит делегації ЗС Данії до командування Повітряних Сил ЗС України

Українську військову делегацію очолював командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак.

Мета візиту іноземних гостей – підведення підсумків проведення спільної українсько-данської операції «Північний сокіл-2013», що проходила на острові Гренландія, обговорення перспективних напрямків двостороннього співробітництва, зокрема щодо здійснення авіаційних транспортних перевезень в інтересах Збройних Сил Королівства Данія.

На початку зустрічі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак висловив переконання у тому, що ця зустріч стане черговим кроком у справі розширення взаємовигідного двостороннього співробітництва в галузі військово-транспортних перевезень обох держав.

– Я радий вітати представників данської військової делегації. Мені приємно констатувати, що на сьогоднішній час співробітництво між повітряними силами наших країн має тенденції до постійного розвитку. Вже п’ятий рік поспіль особовий склад та авіаційна техніка залучається до виконання авіаційних перевезень в інтересах Королівства Данія. На моє особисте переконання, отриманий досвід стане дуже корисним для української сторони, – зазначив генерал-лейтенант Юрій Байдак.

У ході робочого засідання іноземною стороною презентовано брифінг за підсумками участі літака Іл-76 та особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України у спільній військово-транспортній операції «Північний Сокіл-2013», а також відбулося обговорення перспективних заходів з військово-транспортних перевезень на 2014 рік.

Візит делегації Збройних Сил Королівства Данія до України триватиме до 16 травня.

Довідково. У ході проведення спільної українсько-данської операції «Північний сокіл-2013» українські військові льотчики військово-транспортним літаком Іл-76МД виконали 46 польотів із загальним нальотом понад 116 год. Продовжено підготовку до польотів міжнародними повітряними лініями 1 командира корабля, 2 штурманів кораблів, 1 старшого бортового техніка корабля, підтримано натренованість 2 екіпажів та льотно-інструкторського складу до польотів міжнародними повітряними трасами, удосконалено практичні навички з виконання авіатранспортних перевезень в арктичних умовах, проведено тренування та вивчено особливості виживання льотного складу в арктичних умовах. Загалом перевезено більше 571 літрів авіаційного пального, 82 000 кг вантажів.