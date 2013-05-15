Учасники конференції у Києві розглядають питання організації душпастирської роботи у ЗСУ

Організатором заходу, що проходить в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України, виступило Всеукраїнське міжконфесійне релігійне християнсько-військове братство.

Участь у роботі конференції беруть представники вітчизняних силових структур, священнослужителі всіх православних конфесій та Української греко-католицької церкви, а також запрошені учасники з країн СНД, Болгарії, Великої Британії та США.

Під час секційних засідань розглядатимуться питання організації душпастирської роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.

Учасники конференції всебічно проаналізують досвід організації в Україні душпастирської опіки порівняно зі світовою практикою, духовно-патріотичний вплив християнського віровчення на морально-психологічний стан і поведінку військовослужбовців і правоохоронців, сім’ї та молоді, а також розглянуть наукову та професійно-прикладну складову інституту священництва як церковно-суспільного явища.

Значну увагу під час заходу буде приділено обговоренню питань духовно-патріотичного виховання молоді: християнського наставництва і молодіжного капеланства.