Військовослужбовці подолали черговий етап бойових стрільб взводів

Перед підлеглими командира роти капітана Миколи Треніна стояло завдання на знищення добре підготовленого опорного пункту противника. Для цього піхотинці максимально близько підійшли до лінії оборони в десантних відділеннях бойових машин піхоти. І, розгорнувшись у бойовий стрій, використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети, а також за підтримки бойових машин БМП-2 зламали оборону ворога. Потрібно зауважити, що під час проведення цих стрільб піхотинці після багаторічної перерви виконували вправу стрільб з підствольного гранатомету.

– Стрільби оцінювалися за двома критеріями – тактичні дії і за вогневе ураження, – розповів командир 1 механізованого батальйону підполковник Олег Зубовський. – За тактичні дії взвод отримав оцінку «відмінно», а за вогневе ураження «добре».

Загалом подібні стрільби є, так би мовити, своєрідним іспитом для військовослужбовців підрозділу. І саме полігон показує усі досягнення і недоліки, які були під час всього періоду навчання.