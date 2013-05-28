У Києві розпочалася міжнародна конференція щодо сучасних тенденцій трансформації ЗС

Головна мета заходу – вивчення передового досвіду запровадження країнами Центрально-Східної Європи стандартів НАТО.

У роботі конференції, ініціаторами проведення якої виступили Генеральні штаби Збройних Сил України та Польщі, беруть участь представники Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України, Офісу зв’язку НАТО в Україні, Європейського Союзу, Об’єднаного командування Збройних Сил НАТО “Брюнссум” військові аташе іноземних країн, які акредитовані в Україні.

У вступному слові заступник Міністра оборони оборони-керівник апарату Володимир Можаровський від імені Міністра оборони України, Військової колегії Міністерства оборони України привітав учасників міжнародної конференції і висловив переконання, що цей захід стане ще одним дієвим кроком на шляху поглиблення взаємодії між Україною та Євросоюзом і країнами НАТО щодо побудови дієвої системи колективної безпеки у світі.

– Президентом України-Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України визначені чіткі завдання щодо подальшого реформування Збройних Сил України, затверджені концептуальні документи, якими обумовлений позаблоковий статус України, – наголосив Володимир Можаровський. – Разом з тим, для нас є вкрай важливим той безцінний досвід, які мають країни Центрально-Східної Європи в сенсі впровадження євроатлантичних стандартів під час реформування збройних сил. На сьогодні чинне законодавство та нормативно-правова база України дозволяють успішно здійснювати поглиблене співробітництво між оборонними відомствами нашої держави з країнами-членами НАТО та ЄС. План, який ми маємо на цей рік та на перспективу, засвідчують поглиблення співробітництва взаємодії на різних рівнях.

Перед учасниками міжнародної конференції виступив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана. Він висловив переконання, що конференція надасть нового імпульсу у контексті впровадження євростандартів.

– На наше переконання європейська інтеграція є одним із зовнішньополітичних пріоритетів України, який стосується не тільки розвитку національної економіки та покращення соціальних стандартів життя громадян, але й участі нашої країни в розбудові загальноєвропейської системи безпеки. На сьогодні 21 держава з 28 країн – членів Альянсу є одночасно членами ЄС, які в принципах та підходах оборонного та оперативного планування проведення бойової підготовки військ і навчання, як підрозділів так і особового складу збройних сил застосовують уніфіковані принципи, методи та процедури планування забезпечень та застосування військ, а також прийняття рішень. На даному етапі реформування і розвитку Збройних Сил України одним із основних завдань військової реформи є впровадження кращих військових стандартів у діяльність Збройних Сил України, що своєю чергою забезпечує досягнення необхідного рівня оперативної взаємосумісності підрозділів Збройних Сил України з відповідними підрозділами країн-членів НАТО та ЄС. Це рішення базується на досвіді, отриманому під час проведення спільних заходів міжнародного співробітництва, навчання персоналу та участі наших підрозділів в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

Голова Офісу зв’язку НАТО в Україні пан Марчін Кожієл під час свого виступу наголосив на тому, що Україна та НАТО впродовж багатьох років залишаються надійними стратегічними партнерами, а відтак Альянс готовий і у подальшому надавати Україні конструктивну допомогу на шляху трансформації її Збройних Сил.

– Ми поважаємо позаблоковий статус України та цінуємо ту конструктивну роль, яку відіграє ваша країна в системі колективної безпеки, – наголосив Марчін Кожієл. – Більше того, ми бачимо, яку зацікавленість виявляє Україна у питаннях, що стосуються запозичення передового досвіду Альянсу, зокрема, що стосується розвитку оперативних спроможностей та досягнення взаємосумісності.

Передбачається, що протягом двох днів учасники конференції обговорюватимуть питання щодо пріоритетів, викликів та перспектив впровадження передових стандартів в оперативній, адміністративній та матеріально-технічній сферах діяльності Збройних Сил України, поточного стану та перспектив реформування та розвитку (трансформації) Збройних Сил України, а також ділитимуться досвідом щодо питань оборонного планування.