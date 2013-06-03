У 8-му армійському корпусі визначили найкращого розвідника

Захід проходив на базі 54-го окремого гвардійського розвідувального батальйону під керівництвом начальника розвідки 8-го армійського корпусу підполковника Дмитра Горпенюка. У змаганнях брали участь найкращі військовослужбовці-розвідники з частин корпусу. Всього було віді-брано 28 учасників.

На полігоні 14 пар розвідників через кожні 20 хвилин вирушали, відповідно до жеребкування, на контрольні точки, використовуючи свої знання та навики з топографії. Кожній парі було надано азимут, дирекційний кут та дальність до “точки”. Прибувши на “контрольну точку” учасники виконували відповідні нормативи. Отримавши нові дані для руху, висувалися далі. На шляху від “точки” до “точки” розвідників чекало багато несподіванок, які приготували організатори змагань. Це сама пересічна місцевість з відкритими та заболоченими ділянками, снайперські пари, які діяли проти них, річка Случ, яку воїни-розвідники долали в брід.

З останньої “контрольної точки” кожна пара виходила у визначене місце по координатам, та обладнувала там спостережний пост і вела спостереження у визначеному секторі. Після цього розвідники висувалися у визначений район місцевості для пошуку об’єкту умовного противника, який вони повинні були знайти за короткий проміжок часу. Далі було подолання ділянки мінно-вибухових загороджень та короткий відпочинок.

Після всіх цих випробувань воїни-розвідники демонстрували свою майстерність та вміння влучно стріляти з пістолета ПБ та з автомата АК-74. Після виконання вправ стрільб усіх учасників змагань чекав 5-ти кілометровий марш-кидок. А кульмінацією змагань стало подолання “Стежки розвідника” під вибухи, стрілянину, дим та крики “поранених”.

31 травня в урочистій обстановці святкового настрою від імені командира 8-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Петра Литвина були нагороджені грамотами та цінними подарунками військовослужбовці, які показали найкращі результати та зайняли призові місця.

Найкращими розвідниками 8 армійського корпусу стали:

І місце – гвардії молодший сержант військової служби за контрактом В’ячеслав Гудзь.

ІІ місце – молодший сержант військової служби за контрактом Ігор Кобеляцький.

ІІІ місце – гвардії молодший сержант військової служби за контрактом Артем Чернов.

Також суддівським комітетом були визначені та нагороджені грамотами розвідники, які показали найкращі результати на кожному з етапів змагань та виконання різних нормативів.