Воїни-десантники беруть активну участь у здачі донорської крові

Лише за цей рік медичний персонал виїзної бригади Дніпропетровського банку крові вже вдруге побував у десантників, зібравши для потреб хворих дітей понад 40 літрів крові.

Сьогодні у благодійній акції по здачі крові взяли участь понад сто військовослужбовців з’єднання. За традицією одними з перших, хто виступив у якості донора, був керівний склад з’єднання на чолі з командиром бригади полковником Юрієм Содолем.

Як зазначив командир бригади полковник Юрій Содоль, до здачі крові залучалися військовослужбовці лише за власним бажання.

– Як стверджують вчені, позитивний настрій та впевненість можуть створити невеликі дива. Сподіваємося, що якості, які притаманні десантникам – мужність, хоробрість, вміння не зупинятися перед труднощами – передадуться з нашою кров’ю маленьким пацієнтам та допоможуть їм у боротьбі з хворобою, – наголосив полковник Юрій Содоль.

Лікар-трансфізіолог Зінаїда Фомушкіна наголосила, що під час роботи у з’єднанні медичний персонал виїзної бригади Дніпропетровського банку крові використовує лише одноразові системи:

– Перед здачею крові всі донори обов’язково проходять огляд у лікаря-терапевта, де здійснюється замір їхнього артеріальний тиску. І, якщо у нас виникають хоча б деякі сумніви щодо задовільного стану здоров’я донора, ми йому відмовляємо, – розповіла лікар.

Кожен з військовослужбовців сьогодні здав від 200 до 400 мілілітрів крові, після чого командування частини надало їм час для відновлення сил.