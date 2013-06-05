Українські вертольоти у Конго забезпечили супровід військ Місії ООН

В режимі постійної готовності вертольоти Мі-24 чергують на визначених аеродромах та готові за першою командою піднятися в небо.

З метою відпрацювання спільного завдання між повітряними та наземними підрозділами Місії ООН з аеродрому Гома було піднято в небо пару українських ударних вертольотів. Командири екіпажів полковник Володимир Пастухов та підполковник Роман Дубинецький забезпечили повітряний супровід вертольотів Південно-Африканської Республіки та прикриття висадки десанту. Інша пара вертольотів Мі-24 під керівництвом підполковника Олександра Богославця та майора Олександра Антонечка здійснила повітряну підтримку дій наземного підрозділу та супровід вертольотів «Орекс» у район базування.

За висновками керівництва Місії ООН у Демократичній Республіці Конго, кожен з підрозділів виконав завдання на високому рівні. Все це – результат щоденної копіткої праці та розуміння миротворцями різних країн важливості забезпечення миру у цій країні.

Варто зазначити, що протягом цієї льотної зміни українські миротворці налітали майже п’ятнадцять годин, що складає найбільший одноденний час нальоту за підсумками шести місяців виконання ними миротворчих завдань на Африканському континенті.