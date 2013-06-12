Мерія подякувала одеським морякам за допомогу в ліквідації наслідків буревію

Під час відвідування Західної військово-морської бази Військово-морських сил Збройних Сил України міський голова міста Одеси Олексій Костусєв подякував військовим морякам за допомогу в ліквідації наслідків природної стихії, яка сталася наприкінці травня.

Міський голова вручив іменні годинники й почесні грамоти старшому військово-морському начальнику міста Одеси капітану першого рангу Євгену Кінзерському й групі військовослужбовців.

– Ми змогли після небувалого удару стихії досить швидко повернути місто до нормального життя. У нас все вийшло тому що ми не залишились наодинці з лихом. В числі перших на допомогу міським службам прийшли військові моряки. Вони ліквідували наслідки стихії в центрі Одеси – о 6-й годині ранку військові моряки вже працювали біля Оперного театру, на Думській площі й Приморському бульварі, – зазначив Олексій Костусєв.

В свою чергу командир Західної військово-морської бази капітан-першого рангу Євген Кінзерський підкреслив, що Одеса є морським містом тому військові моряки з особливим ентузіазмом допомагали його мешканцям, працюючи на різних ділянках в Приморському, Київському і Суворовському районах міста.

– Ми так будемо діяти завжди. Адже ми є патріотами свого міста, – наголосив Євген Кінзерський.

На завершення зустрічі міський голова міста Одеси побував на навчальному катері “Південний” де відбулось спілкування з його екіпажем. На згадку про зустріч від особового складу Західної військово-морської бази Олексію Костусєву було вручено символ морської честі й відваги – кортик.