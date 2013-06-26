У Миколаєві відбувся випуск 20 військових, які навчалися за програмою Україна-НАТО

Протягом двох з половиною місяців колишні військовослужбовці Миколаївського гарнізону і військові, які найближчим часом планують звільнення з лав ЗС України, навчалися нової професії.

Спеціальності, які отримували військовослужбовці називалися: охоронець першого розряду та інкасатор. Інкасатор - це досить рідкісна спеціальність, відтак, миколаївські військовослужбовці отримували її перші в місті.

Кваліфіковані викладачі, які мають багатий досвід охоронної діяльності, відкривали учням ази нового ремесла. Завершилося навчання комплексним іспитом, який успішно склали всі військовослужбовці.

Привітати миколаївських військових приїхав керівник Програми Україна-НАТО Крістофер Штаудт. Він вручив випускникам свідоцтва про закінчення курсів та побажав успіхів в облаштуванні свого цивільного життя.