Сертифікація підрозділів 8-го армійського корпусу підтвердила готовність до “Rapid trident-2013”

Як повідомили в управлінні 8-го армійського корпусу, заключна сертифікація – це визначення готовності цих підрозділів до національної самооцінки 2-го рівня, здобувати яку хіміки й сапери будуть незабаром у Яворові, під час проведення українсько-американського командно-штабного навчання “Rapid trident-2013”.

Сертифікацію, що проходила на миротворчому містечку 12-го інженерного полку, проводила робоча група оцінювачів у складі 14 офіцерів управління 8-го армійського корпусу. Підлягали сертифікації 100% особового складу роти РХБ захисту та інженерно-саперної роти, які діяли пліч-о-пліч, у складі єдиного підрозділу – батальйону оперативного забезпечення.

– Оцінювання проводилося відповідно до вимог НАТО, – розповідає командир роти РХБ захисту капітан Олександр Тітов. – Щодо підрозділу радіаційного, хімічного і біологічного захисту, то тут оцінюванню підлягало декілька моментів за різними ввідними. Так, оцінювалися дії воїнів-хіміків при нападі на базовий табір, дії з надання невідкладної медичної допомоги пораненим та їхньої евакуації вертольотом, дії при знаходженні вибухонебезпечних предметів, під час обшуку людей та транспортних засобів. Також відпрацьовувалися дії суто професійного характеру – проведення спеціальної обробки доріг, ділянок місцевості, техніки та особового складу, а також проведення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки ділянок місцевості і маршрутів висування техніки й особового складу.

– Заключна сертифікація виконується наприкінці фази активної бойової підготовки, яка перш за все полягала в налагодженні спільних дій між підрозділами батальйону оперативного забезпечення, – зазначає командир окремого батальйону РХБ захисту підполковник Олександр Купчук. – Іншими словами, готуючись до “Rapid trident-2013” воїни-хіміки і сапери вчилися взаємодіяти у складі одного підрозділу.