Лебедєв відвідав урочистості з нагоди Дня Збройних сил Великої Британії

Почесними гостями Його Королівської Величності Принца Майкла Кентського та надзвичайного і повноважного посла Великої Британії в Україні Саймона Сміта стали міністр оборони України Павло Лебедєв та перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України адмірал Ігор Кабаненко.

– Такі визначні заходи мають щиру підтримку уряду України. Нам приємно скористатися можливістю висловити свою повагу до Збройних сил Її Величності та від імені Збройних Сил України привітати наших колег. Впевнений, що візит авіаційного клубу «Air Squadron» в Україну стане яскравим видовищем для всіх, хто цікавиться військовою технікою тих часів, – підкреслив міністр оборони України Павло Лебедєв.

Вітаючи гостей, зазначив надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт: «Ми з превеликою приємністю вітаємо членів клубу «Авіаційна ескадрилья» та Його Королівську Високість Принца Майкла, які прилетіли в Україну на своїх чудових літаках. Цей переліт є видимим символом доброї волі в стосунках між Британією та Україною».

У свою чергу голова клубу «Air Squadron» Тім Кларк розповів, що свою історію клуб започаткував у 1966 році, заснований п’ятьма авіаторами-ентузіастами.

– На сьогодні клуб налічує близько 100 членів. Одним з наших головних завдань є сприяти налагодженню дружніх взаємин між авіаторами та країнами, які ми маємо честь відвідати. Для нас велика честь бути запрошеними українськими колегами відвідати їхню країну. Я хотів би подякувати всім, хто був залучений до організації нашого візиту. А особливо – представникам ЗС України, які доклали надзвичайних зусиль для того, щоб цей візит відбувся, – наголосив Тім Кларк.