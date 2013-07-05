У Бердичеві працювали військові інспектори з Болгарії

Метою роботи групи була перевірка достовірності наданої Україною інформації про наявність звичайних озброєнь, що підпадають під дію Договору на території бригади.

Підбиваючи попередні підсумки, інспекційна група відмітила професіоналізм командування та групи супроводження від військової частини, зауважень за результатами роботи від іноземних колег не було.

Як зазначили болгарські інспектори, Бердичівська артилерійська бригада, як представник Збройних Сил України, гідно виконує договори у сфері контролю над озброєнням, ратифіковані Україною.