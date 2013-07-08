На “Слов’янській співдружності-2013” українці і білоруси розіграли епізод активної фази

Військовослужбовці 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України продовжують брати участь в трьохсторонніх тактичних навчаннях “Слов’янська співдружність”, що тривають на полігоні “Прудбой” Волгоградської області Російської Федерації.

Зокрема в ході другого етапу активної фази спільного тактичного міжнародного навчання, отримавши завдання від командира спільного батальйону на ведення блокувальних дій населеного пункту, в якому розвідувальний дозор від аеромобільної роти Республіки Білорусь виявив знаходження незаконно озброєного формування, командир механізованої роти капітан Сергій Грицай затвердив своє рішення на дії підрозділу та вивів особовий склад і військову техніку в район очікування.

За встановленим сигналом механізована рота вийшла з району зосередження та за визначеним маршрутом висунулась в напрямку населеного пункту для здійснення основного маневру. Зокрема, другий взвод висунувшись на рубіж блокування населеного пункту зайняв оборону з метою виключення можливості відходу противника. 1 та 3 механізований взвод пройшовши рубіж розгортання у взводні колони, вийшовши на рубіж, приступив до ведення пошукових дій в населеному пункті.

З виявленням противника особовий склад знищив вогневі засоби “противника” та провів зачистку визначених об’єктів: умовні будівлі пошти, магазину, залізничної станції.

Етап проводився під загальним керівництвом командира батальйону від Республіки Білорусь. В ході розіграшу тактичного епізоду механізований підрозділ від України практично взаємодіяв з блокувальними засадами аеромобільного підрозділу з Білорусії.

- Своїми впевненими діями особовий склад роти показав високу навченість під час розгортання, ведення бойових дій, зустрічі з противником та в ході обшуку населеного пункту, - зазначив голова української військової делегації полковник Сергій Гулідов. - Після завершення етапу практичних дій була здійснена перевірка зброї на розрядження та особовий склад вийшов в район збору, з якого здійснив повернення в базовий табір. Особовий склад виконав навчально-бойові завдання в повному обсязі. В ході практичних дій порушень заходів безпеки не допущено.