Артилеристи Запорізької бригади виконують вогневі завдання

В рамках даного польового виходу артилеристи виконують залікові вогневі завдання з бойовою стрільбою з 152-мм гармати-гаубиці Д-20.

За словами командира бригади полковника Сергія Брусова, основною метою занять є підвищення злагодженості підрозділів, їх бойової готовності та польової виучки в ході виконання залікових вогневих завдань з ураження нерухомих цілей із закритої вогневої позиції.

В ході підготовки до виконання бойових стрільб на приказарменій навчальній базі з’єднання обслуги гармат та взводів відпрацювали злагодженість дій. Командири вдосконалювали свої практичні навички в управлінні підрозділами у різних видах бою.

– Для якісної підготовки воїнів-артилеристів були розгорнуті навчальні місця з підготовки гарматних обслуг, обчислювачів, розвідників та зв’язківців. В ході підготовчих занять взводи відпрацьовували питання вибору і підготовки командно-спостережного пункту до ведення розвідки, здійснювався вибір вогневих позицій. Також відбулося тренування з управління вогнем дивізіону та проводилися комплексні й контрольно-комплексні заняття, де кожен військовослужбовець отримав індивідуальну, а підрозділ – загальну оцінки, – зазначив командир гаубично-артилерійського дивізіону Андрій Тімченко.

Він також додав, що під час вивчення бойової техніки, озброєння і приладів особлива увага приділялася питанням, які мають практичне значення в процесі їх експлуатації.

Вже у польових умовах військовослужбовці артилерійського дивізіону відпрацьовували питання з приведення гармат до бою, встановлення гарматного коліматора, орієнтування гармат, побудови паралельного віяла, визначали найменші приціли.

Варто наголосити, що польовий вихід артилерійських підрозділів вважається однією з основних форм польової виучки особового складу.