Збірна України виборола «срібло» на Універсіаді-2013
15:31, 09 липня 2013Військо
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Армійські спортсмени не перестають підійматися на п’єдестали переможців на спортивних змаганнях, універсіадах та чемпіонатах різних рівнів.
Так, збірна України виборола «срібло» в командній першості на Універсіаді-2013 в Казані.
У складі збірної відзначився працівник Збройних Сил України (спортсмен команди майстрів з окремих олімпійських видів спорту ЦСК ЗС України) Олег Верняєв.
В Казані також відзначилися і армійські спортсменки. Своєю чергою, працівник ЗС України Наталя Довгодько, яка входить до складу команди майстрів з водно-веслувальних видів спорту ЦСК ЗС України, піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу призерів змагань. Вона здобула «золото» з академічного веслування в категоріях «жінки», «одиночка».
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