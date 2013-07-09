Збірна України виборола «срібло» на Універсіаді-2013

Так, збірна України виборола «срібло» в командній першості на Універсіаді-2013 в Казані.

У складі збірної відзначився працівник Збройних Сил України (спортсмен команди майстрів з окремих олімпійських видів спорту ЦСК ЗС України) Олег Верняєв.

В Казані також відзначилися і армійські спортсменки. Своєю чергою, працівник ЗС України Наталя Довгодько, яка входить до складу команди майстрів з водно-веслувальних видів спорту ЦСК ЗС України, піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу призерів змагань. Вона здобула «золото» з академічного веслування в категоріях «жінки», «одиночка».