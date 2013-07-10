У 8-му армійському корпусі визначають кращого розвідника

На початку табірного збору з усіма військовослужбовцями було проведено інструктаж щодо дотримання заходів безпеки під час перебування на полігоні, а також проведені заняття по виживанню в екстремальних умовах.

Після урочистого відкриття збору, на якому виступили начальник розвідки 8-го армійського корпусу підполковник Дмитро Горпенюк та представники частин, духовний наставник 54-го окремого гвардійського розвідувального батальйону отець Сергій дав благословення воїнам на ратну працю і освятив місця розташування збору.

Відразу по закінченню церемонії відкриття табірного збору розпочалися змагання. Участь у змаганнях приймають 8 розвідувальних груп.

В перший день змагань було проведено 2 етапи конкурсу: перевірка екіпіровки та спорядження розвідників й залік з теоретичних питань та розпочато 3-й етап – здійснення 35-кілометрового маршу, з проходженням контрольних точок, в район ведення розвідки.

– Попереду у розвідників ще багато випробувань. Програма змагань, як в цілому й всього табірного збору, досить насичена різноманітними за складністю елементами, – сказав підполковник Дмитро Горпенюк.