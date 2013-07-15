У навчальному центрі “Десна” визначили кращих стаєрів

Участь у змаганнях взяли участь представники 5 військових частин різних категорій.

– Такі масштабні заходи у “Десні” проводяться регулярно, – повідомив начальник фізичної підготовки та спорту 169-го центру майор Владислав Суспо. – Чемпіонат став своєрідним відбірковим етапом перед участю в чемпіонаті Збройних Сил України з воєнізованого кросу на 3 кілометри. Кращий стаєрський підрозділ представлятиме навчальний центр на цих змаганнях.

Відтак, 1 командне місце у чемпіонаті здобули воїни 300-го навчального танкового полку. Друге місце за 354-м навчальним механізованим полком, третє вибороли спортсмени 507-го навчального ремонтно-відновлювального батальйону.

В індивідуальному заліку “золоту” медаль виборов молодший сержант Петро Васкуп з ремонтно-відновлювального батальйону. 3 кілометри військовослужбовець подолав за 10 хвилин 57 секунд.

Командування навчального центру нагородило переможців кубками, медалями та значками “воїн-спортсмен”, а кращих стаєрів – відзнаками відповідного спортивного розряду.