«Сі Бриз-2013»: українські десантники вивчають армійський досвід країн НАТО

За словами керівника стрибків заступника командира 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України майора Ігоря Харченка, у заняттях взяли участь розвідувальний взвод батальйону та аеромобільний взвод 79-ї Миколаївської окремої високомобільної бригади.

За попередньо узгодженим планом з метою вивчення передового армійського досвіду країн НАТО українські військовослужбовці здійснювали десантування на малих висотах з німецького транспортного літака С-160 за допомогою парашутної системи Бундесверу Т-10 зі спеціальними контейнерами для зброї та спорядження.

Під час підготовки до стрибків німецькі інструктори провели з вітчизняними десантниками спеціальні заняття з вивчення особливостей парашутної системи та тренажі на літаку.

Упродовж практичного відпрацювання десантування розвідвзвод морської піхоти здійснив стрибки на визначену площадку приземлення, провів розвідку місцевості та виявив місце розташування табору незаконного збройного формування. Взвод ВДВ, за інформацією розвідників, здійснив десантування та знищив базу «противника».

Дане заняття стало заключним етапом підготовки десантників до участі в одному з епізодів активної фази навчання, який відбудеться на Широколанівському загальновійськовому полігоні.