Ветеранські організації України зібралися за «круглим столом» на Прикарпатті

Щоб поділитись своїм досвідом та обговорити план подальших дій, до столиці Прикарпаття приїхали керівники асоціацій та організацій ветеранів та інвалідів війни з багатьох областей. Також у заході взяли участь представники керівництва Івано-Франківського гарнізону, обласної та місцевої влади.

В рамках «круглого столу» ветерани визначили шляхи співпраці в контексті відзначення 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Крім того, представники ветеранських організацій поклали квіти до меморіалу загиблим у Другій Світовій війні та побували з екскурсією в унікальному військово-історичному музеї «Герої Дніпра», що діє в Івано-Франківську.