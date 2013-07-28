В Україні відзначається День флоту

Нині у Севастопольській бухті, де розпочалися основні заходи з демонстрацією бойових можливостей флоту, на всіх військових кораблях піднято державні, військово-морські прапори та прапори розцвічування.

Українські Військово-Морські Сили під час проведення параду і військово-спортивного свята представлені понад 20 кораблями, катерами і суднами, 10 одиницями озброєння і військової техніки, 5 шлюпками Ял-6. Це, зокрема, такі кораблі, як фрегат “Гетьман Сагайдачний”, корабель управління “Славутич”, великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський”, великий підводний човен “Запоріжжя”, корвет “Хмельницький”, протичовновий корвет “Тернопіль”, ракетний корвет “Придніпров’я”, морські тральщики, швидкохідні катери тощо. Крім того, в параді кораблів беруть участь рятувальне судно від Севастопольського морського торгівельного порту і корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України.

Парадом кораблів командують перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв і начальник штабу-перший заступник командувача ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Носатов, приймають парад командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Вітко.

Військово-спортивне свято складається з 15 епізодів, воно організовано з метою демонстрації бойових можливостей сил двох флотів. Свято відкрило проходження в кільватерному строю ракетного корабля на повітряній подушці “Бора” (ЧФ РФ) з державними прапорами РФ і України і великого підводного човна “Запоріжжя” (ВМС ЗС України) з військово-морськими прапорами України та РФ.

Крім того, відбудуться театралізована вистава “Нептун-2013”, епізоди “Підводний десант. Вихід на причал 33 богатирів”, “Показ можливостей тральних сил по знищенню морських мінних загороджень противника”, “Показ можливостей протичовнових сил по знищенню підводних човнів противника” та інші заходи.

До проведення параду і військово-спортивного свята від двох флотів залучено близько 5 тисяч людей особового складу.

По закінченні воєнно-спортивного свята на севастопольців і гостей міста-героя на причалі морського вокзалу чекає показ озброєння та військової техніки флотів.

Ввечері на площі Нахімова заплановано нагородження переможців конкурсі дитячого малюнку “Як я захищатиму морські рубежі Батьківщини” та Гала-концерт зірок української та російської естради.

О 22.00 у Севастопольській бухті відбудуться фонтани на воді та святковий феєрверк.