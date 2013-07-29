У Феодосії військові авіатори відкрили меморіальну дошку Сергію Корольову

У заході взяли участь льотчики-випробувачі Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України, постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Віктор Плакида, представники Ради міністрів АРК, керівництво міської ради Феодосії, дирекція Феодосійського музею старожитностей, мешканці і гості міста.

Почесне право відкрити пам’ятку було надане Директорові ДНВЦ ЗС України Герою України, заслуженому льотчику-випробувачу СРСР генерал-майору Юрію Тішкову та першому заступнику Феодосійського міського голови Ігорю Авруцькому.

Дошку встановлено на фасаді житлового будинку, де з 1963 по 1966 роки в службових квартирах №88 і №90 зупинялися космонавти СРСР під час проходження практичної підготовки до польотів. Окрім головного конструктора космічних апаратів академіка Корольова С.П. там бували льотчики-космонавти Гагарін Ю.А., Титов Г.С., Леонов О.А., кавалер Золотої Зірки №1 Герой Радянського Союзу генерал-майор Ляпідевський А.В., Герой Радянського Союзу рекордсмен світу генерал-майор Гризодубова В.С.

Нині в квартирі №88 мешкає колишній інженер-випробувач Феодосійського випробувального центру, учасник штурму Рейхстагу полковник у відставці Валентин Плахін. Незважаючи на похилий вік (у 2013 році йому виповнилося 90 років), він має феноменальну пам’ять і із задоволенням ділиться спогадами про життя космонавтів, з багатьма з яких був знайомий особисто.

Довідка. Сергій Павлович Корольов (12 січня 1907 – 14 січня 1966) – відомий радянський учений, конструктор і організатор виробництва ракетно-космічної техніки і ракетної зброї СРСР, основоположник практичної космонавтики. Завдяки його роботі був запущений перший штучний супутник, здійснений політ, а після і вихід людини у відкритий космос.