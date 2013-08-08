У Києві вшанували пам’ять легендарного льотчика-винищувача Івана Кожедуба
Сьогодні, 8 серпня, у столичному Парку Слави відбулось урочисте покладання квітів до підніжжя пам’ятника льотчика-винищувача тричі Героя Радянського Союзу маршала авіації Івана Микитовича Кожедуба.
Представники Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, громадськості та ветерани вшанували пам’ять легендарного аса.
Довідка. Маршал авіації Іван Микитович Кожедуб (8 червня 1920, Ображіївка, Сумщина – 8 серпня 1991, Москва) – льотчик-винищувач. Тричі Герой Радянського Союзу.
Нагороди:
Тричі Герой Радянського Союзу (04.02.1944, №1472; 19.08.1944, №36; 18.08.1945, №3); Кавалер двох орденів Леніна; Кавалер семи орденів Червоного Прапора; Кавалер ордена Олександра Невського; Кавалер ордена Вітчизняної війни I ступеня; Кавалер двох орденів Червоної Зірки; Кавалер ордена «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» II ступеня; Кавалер ордена «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» III ступеня; Кавалер ордена Бойового Червоного прапора МНР; медалями.
Почесний громадянин міст: Суми, Шостка, Чугуїв, Куп’янськ, Бєльці (Молдова), Калуга (Росія) та інших.
Вшанування пам’яті:
Бронзовий бюст Кожедуба встановлений на батьківщині льотчика, у селі Ображіївка.
Його Ла-7 (бортовий №27) експонується в музеї ВВС в смт. Моніно (Московська обл.).
Також ім’ям Івана Кожедуба названо парк в місті Суми, біля входу встановлено пам’ятник льотчику.
Вулиця на житловому масиві Ігрень, м. Дніпропетровськ (Україна) – вулиця Кожедуба.
Ім’я тричі Героя Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба носить Харківський університет Повітряних Сил.
Шосткінський хіміко-технологічний коледж імені Івана Микитовича Кожедуба.
8 травня 2010 року пам’ятник Кожедубу відкрито в Парку Слави, у Києві.
8 червня 2010 року в місті Шостка в ознаменування 90-річчя Кожедуба було встановлено бюст біля музею Івана Кожедуба.
12 листопада 2010 року пам’ятник Кожедубу був встановлений в Харкові, на території Харківського університету Повітряних Сил.
1 червня 2013 року вступило в силу рішення міської ради Луцька про перейменування вулиці Чкалова на вулицю Івана Кожедуба.