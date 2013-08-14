Понад 1500 випускників шкіл цього року обрали військових фах

Участь у заході взяли начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Василь Телелим, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військової освіти та науки Володимир Мартинюк, заступник директора Департаменту військової освіти та науки – начальник відділу організаційно-планової діяльності та державного замовлення полковник Олександр Бабенко.

– У поточному році на навчання до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (ВНП ВНЗ) зараховано близько 1000 осіб з числа цивільної молоді, військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за контрактом та осіб офіцерського складу. Найбільш популярними серед молоді залишаються спеціальності льотного та морського фаху, високомобільних десантних військ та розвідки, – повідомив Володимир Мартинюк.

Загалом бажання навчатися у військових навчальних закладах для отримання вищої освіти із метою подальшої служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу виявили більше 1500 випускників шкіл. Зростає популярність військових професій у осіб жіночої статі – у 2013 році заяви до ВВНЗ подали більше 160 дівчат, близько 30% з них були зараховані на навчання.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військової освіти та науки Володимира Мартинюка, одним із основних джерел комплектування ВВНЗ залишаються військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

– Заяви до військових навчальних закладів подало більше 900 ліцеїстів, з яких більше третини зараховано на навчання, – розповів він.

Щодо конкурсної ситуації перед початком проведення вступних випробувань у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, то кількість заяв, поданих кандидатами на навчання у поточному році для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, складала близько 3,6 на одне місце. Конкурс кандидатів на навчання, які прибули для складання вступних випробувань до ВВНЗ та ВНП ВНЗ у середньому склав близько 2,2 осіб на одне місце. Прийом на навчання здійснювали для комплектування офіцерських посад оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, а також підготовки військових фахівців тактичного рівня для комплектування первинних посад офіцерського складу за схемою підготовки “курсант” та за схемою “4 роки студент – 1 рік курсант”.

До числа осіб, яких зараховано цього року на навчання до військових вишів входить: більше 15% осіб з числа сільської молоді, 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 21 особа з числа випускників, нагороджених золотою (срібною) медаллю, більше 8,6% з числа військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову строкову службу та військову службу за контрактом.

– Однією з особливостей проведення вступної кампанії поточного рокує те, що вступники до ВВНЗ, крім надання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, обов’язково проходили професійний психологічний відбір, медичний огляд військово-лікарською (лікарсько-льотною) комісією та оцінювалися за рівнем фізичної підготовки, – повідомив Володимир Мартинюк.

Учасники брифінгу відзначили, що військові виші у порівнянні з цивільними ВНЗ мають низку переваг: прийом абітурієнтів здійснюється за загальними державними умовами прийому до вищих навчальних закладів України, навчання здійснюється за рахунок держбюджету, ті, хто навчається, забезпечені для цього належними умовами, випускники отримують диплом державного зразка, і крім того, гарантується працевлаштування випускників після закінчення навчання та відповідне соціальне забезпечення.

– Аналіз вступної кампанії – 2013 та відгуки абітурієнтів свідчать, що сучасна молодь цілком свідомо поступають до вищих військового навчальних закладів, і в цілому гордиться тим, що вона буде там навчатися, – відзначив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військової освіти та науки Володимир Мартинюк.