Миколаївські десантники випробували лазерну імітаційну систему “MILES”

Дані навчання були досить масштабними, адже участь у них взяв практично весь особовий склад бригади і техніка.

Після отримання умовного сигналу про приведення з’єднання у вищі ступені бойової готовності, крилаті піхотинці разом з технікою вийшли в район зосередження – Тернівський полігон. Там упродовж кількох діб миколаївські десантники відпрацьовували ті завдання і ввідні, які перед ними ставив керівник навчань. До речі, одним з елементів було випробування лазерної імітаційної системи “MILES”, застосування якої викликало широкий інтерес у десантників. За словами багатьох учасників навчань, дана система допомагає створити враження справжнього бою, що так важливо в процесі бойового навчання воїна.

Всього в командно-штабних навчаннях було задіяно близько ста одиниць колісної техніки, два вертольоти – Мі-8 і Мі-24.

Підбиваючи підсумки навчань, полковник Олександр Швець повідомив, що в цілому залишився задоволений діями своїх підлеглих.

– Звичайно, ці командно-штабні навчання виявили деякі недоліки в бойовій підготовці миколаївських десантників, на які було вказано командуванню з’єднання. Втім, упевнений, що десантники виконають усю роботу над помилками і усунуть всі виявлені упущення, – зазначив командувач ВДВ.