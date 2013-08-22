Міністр оборони перевіряє стан бойової готовності у Васильківському гарнізоні

Глава вітчизняного оборонного відомства заслухав командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Юрія Байдака, командирів військових частин гарнізону щодо виконання завдань бойової готовності, бойового чергування тощо.

Під час роботи у бригаді тактичної авіації Павло Лебедєв особисто ознайомився з порядком несення бойового чергування черговою ланкою винищувачів.

З метою перевірки спроможності до виконання поставлених завдань, у, рамках проведення заходів бойової готовності Міністр оборони спостерігав за практичними діями чергових винищувачів МіГ-29, їх підготовкою до вильоту за командою “ПОВІТРЯ”.

Бригада була піднята по бойовій тривозі, ціль – виявлення літака-порушника. Двома екіпажами, які очолювали льотчики 3-го класу підполковник Віктор Меретін та майор Ігор Кисельов, цей порушник, роль якого виконував учбово-бойовий літак Л-39, здійснив вимушену посадку. Завдання екіпажами виконані.

– Система раптових та позапланових перевірок і тривог працює і дозволяє виявити, де існують ті моменти, які можна вдосконалити у Збройних Силах, і тримати їх у постійній готовності до виконання завдань за призначенням, – наголосив Павло Лебедєв.

Сьогодні порушники повітряного простору – в основному цивільні особи, які мають вертольоти, літаки та дельтаплани, і в порушення вимог виконують польоти. Відповідно Збройні Сили виявляють таких порушників і примушують до приземлення.

– Екіпажі виконали поставлену бойову задачу. Оцінка позитивна як льотчикам, так і командуванню бригади. Ви розумієте, як важко працювати льотчику у повітрі – це велике перевантаження, і фізичне, і моральне. Це є показник його професіоналізму. Давайте поважати професію льотчика. І в День Незалежності, і щодня громадяни країни можуть бути спокійні – військові льотчики щохвилини готові стати на захист повітряного простору України, – відзначив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

У свою чергу генерал-лейтенант Юрій Байдак наголосив, що від отримання команди “ПОВІТРЯ” до завершення бойового завдання пройшло всього 30 хвилин, що є добре.

Планується, що в рамках перевірки Васильківського гарнізону Міністр оборони України також ознайомиться з можливостями і порядком використання авіаційного тренажерного комплексу в авіаційній частині. Перевірить службу зенітних ракетних військ, ознайомиться з порядком розташування ракетників у польових умовах.

Також в рамках цієї робочої поїздки сплановано зустріч Міністра оборони України з особовим складом військових частин Васильківського гарнізону.