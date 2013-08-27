"Запасовці" у Бродах опанують “Менеджмент безпеки бізнесу”

Навчання відбуватиметься в навчальних класах педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича.

Пройти перенавчання на цивільну спеціальність вирішило 28 військовослужбовців. Вони навчатимуться впродовж трьох місяців (350 навчальних годин) і після завершення курсів отримають свідоцтво державного зразка, міжнародний сертифікат та посвідчення Державної служби охорони при МВС України (УДСО), що дасть їм право працювати у службах безпеки та охорони підприємств, а також займатися власним бізнесом.

Навчання проводитимуть викладачі Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом та представники Державної служби охорони МВС України й педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Заняття включатимуть спеціальні дисципліни та низку загальних дисциплін (згідно з ліцензією), серед них – право, трудове законодавство, кадрове забезпечення та економічні дисципліни, необхідні для праці керівникам служб безпеки та охорони підприємств. Також слухачі проходитимуть практичну підготовку на об’єктах міста Броди.