На Миколаївщині визначають переможця Всеукраїнської військово-патріотичної гри “Зірниця”

На фінальну гру приїхали близько 300 переможців обласних першостей з усіх областей України та АР Крим.

Головним суддею змагань призначено начальника кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського полковника запасу Анатолія Бахтіна. Членами журі – відряджено взвод десантників 79-ї аеромобільної бригади ВДВ ЗС України, які також будуть асистентами на окремих ділянках змагань.

Виступаючі на відкритті гри, головний суддя змагань побажав усім учасникам “Зірниці” удачі в досягненні перемоги. Теплі слова привітання виголосили також представники Миколаївської обласної держадміністрації та керівництво Березанського району. Після цього прапор “Зірниці” було урочисто піднято.

Вчора вже відбулися перші змагання на знання національної історії, а сьогодні зранку розпочалися змагання на краще пересування у строю та краще виконання пісні.

Змагання триватимуть до четверга, а в п’ятницю на центральній площі Миколаєва відбудеться урочисте закриття гри та нагородження переможців.