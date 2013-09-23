На Львівщині закінчується підготовка підрозділу для ротації 56 вертолітного загону Місії ООН в Ліберії

Протягом трьох тижнів майже 300 майбутніх військовослужбовців національного контингенту складуть заліки з фізичної, інженерної, тактичної, мовної та вогневої підготовки, а також пройдуть тести на психологічну підготовку. Крім того, льотний склад та спеціалісти інженерно-авіаційної служби загону практично вдосконалять організацію польотів з виконанням елементів пошуково-рятувального забезпечення, бойового застосування та вправ вогневої підготовки.

Як повідомив кандидат на посаду начальника штабу 19-ї ротації загону полковник Євген Бородулін, особлива увага під час зборів приділятиметься фаховій підготовці кожного військовослужбовця.

– За три тижні командування загону перевірить готовність офіцерів та контрактників до виконання завдань за призначенням в африканській країні, – розповів полковник Євген Бородулін. – Під час бойового злагодження усім військовослужбовцям, які проходитимуть службу у непростих кліматичних та санітарно-епідеміологічних умовах, будуть зроблені необхідні лікарсько-санітарні процедури.