Офіцери військ зв’язку ЗС України проходять курс НАТО в рамках навчань “Комбайнд Ендевор – 2013”

Українські військові представлені командним пунктом аеромобільної бригади у складі багатонаціонального об’єднання та командним пунктом аеромобільного батальйону у складі багатонаціональної бригади. У навчанні також беруть участь віддалені підрозділи на території України у складі двох кораблів, двох командно-спостережних пунктів аеромобільних рот та штабів Повітряних Сил та Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Українські офіцери залучені до багатонаціонального штабу керівництва навчання “Комбайнд Ендевор – 2013”, який імітує роботу штабу Об’єднаних Коаліційних Сил, також беруть участь у семінарі “Сайбер Ендевор”, де розглядаються тенденції кібербезпеки провідних країн світу, актуальні питання щодо захисту сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем від кібератак, прогнозування та управління ризиками (вразливості) інформаційно-телекомунікаційних систем, крім того офіцери проходять сертифікаційний курс НАТО та беруть участь у семінарі з частотного менеджменту “Фенікс Ендевор”.

У період з 19 по 20 вересня відбулася зустріч керівного складу військ зв’язку країн, які беруть участь у навчаннях. З української сторони на зустрічі були присутні заступник начальника військ зв’язку Збройних Сил України полковник Юрій Плуговий та керівник української делегації полковник Ілля Михайлов. Під час зустрічі були представлені сучасні зразки засобів зв’язку та автоматизованих систем управління країн, які беруть участь у навчанні. У ході зустрічі проведені ряд брифінгів, консультацій та обговорення формату, здійснено планування навчань на наступній рік.

Завершаться багатонаціональні навчання військ зв’язку “Комбайнд Ендевор – 2013” 27 вересня.