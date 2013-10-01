Президент України спостерігає за підсумковими навчаннями підрозділів Збройних Сил на Львівщині

Главу держави супроводжують Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана, командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Генадій Ворбойов, голова Львівської ОДА Віктор Шемчук.

Демонстраційне тактичне навчання із залученням підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України є одним із тактичних навчань, які проводяться на завершальному етапі підготовки військ (сил) у 2013 навчальному році.

Мета навчання - дослідити ефективність управління вогнем та підрозділами під час ведення спільних бойових дій підрозділів механізованих, високомобільних десантних військ та їх підтримки авіацією Сухопутних військ та Повітряних Сил у ході ліквідації збройного конфлікту на державному кордоні. У цілому в навчанні беруть участь близько 1700 військовослужбовців, майже 400 одиниць різноманітних зразків озброєння та військової техніки.