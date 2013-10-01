Президент України спостерігає за підсумковими навчаннями підрозділів Збройних Сил на Львівщині
Сьогодні, 1 жовтня, на Міжнародному центрі миротворчості і безпеки Академії сухопутних військ (Яворівський район, Львівська область) Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович спостерігає за ходом проведення демонстративних тактичних навчань із залученням підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил.
Главу держави супроводжують Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана, командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Генадій Ворбойов, голова Львівської ОДА Віктор Шемчук.
Демонстраційне тактичне навчання із залученням підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України є одним із тактичних навчань, які проводяться на завершальному етапі підготовки військ (сил) у 2013 навчальному році.
Мета навчання - дослідити ефективність управління вогнем та підрозділами під час ведення спільних бойових дій підрозділів механізованих, високомобільних десантних військ та їх підтримки авіацією Сухопутних військ та Повітряних Сил у ході ліквідації збройного конфлікту на державному кордоні. У цілому в навчанні беруть участь близько 1700 військовослужбовців, майже 400 одиниць різноманітних зразків озброєння та військової техніки.