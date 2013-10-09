“Парад медалей” у Ліберії

Вручення нагород є свідченням визнання у світі професіоналізму військовослужбовців ЗС України за їх вагомий внесок у відновлення та підтримання миру і соціально-економічного розвитку в Ліберії.

Привітати українських військовослужбовців із цією знаменною подією завітало понад 70 гостей, серед яких – керівний склад Місії ООН у Ліберії, командування багатонаціональних контингентів, місцевих органів влади та інші високоповажні особи.

Спеціальний представник Генерального Секретаря ООН у Ліберії пані Керін Лендгрен подякувала українцям за сумлінне виконання завдань за призначенням:

– Ми зібралися, щоб відзначити неоціненний внесок особового складу українського окремого вертолітного загону для забезпечення миру та безпеки в Ліберії. Громадяни Ліберії вдячні вам за ту життєво важливу роль, яку ви відіграли при захисті так важко здобутого миру. Адже підтримка миру являє собою динамічний процес, і коли було поставлене складне завдання щодо переміщення окремої авіаційної групи у Кот-д’Івуар в липні цього року, українські воїни виконали його професійно. Ми довіряємо наші життя вам, коли ступаємо на борт ваших вертольотів, де завжди почуваємося комфортно і надійно. Ми завжди злітали і приземлювались благополучно завдяки вашим професійним навичкам, відданості службі та злагодженості. За це я і сама дуже вдячна, – наголосила вона.

Із вітальними словами також виступили заступник спеціального представника генерального секретаря місії ООН в Ліберії радник з питань прав людини Семюель Тамрат, Командувач сил місії ООН в Ліберії генерал майор Леонард Нгонді, Командувач сектору А бригадний генерал Абдулкарім Касіму. За їх словами, українські миротворці, які сьогодні виконують завдання під блакитним стягом ООН, гідно представляють не тільки Україну, а й Організацію Об’єднаних Націй. Українські військовослужбовці – високопрофесійні, добре навчені, ефективні та самовіддані миротворці ООН, які надають допомогу тим, хто її потребує, аби утримати мир за допомогою процесу демократичних перетворень.

Командир 56-го окремого вертолітного загону полковник Петро Пліс висловив слова вдячності присутнім гостям за високі відгуки та можливість привітати кожного військовослужбовця за вклад у миротворчий процес в Ліберії:

– Цього року Україна відсвяткувала 22 річницю діяльності з підтримання миру та безпеки, і Місія ООН у Ліберії завжди залишатиметься вагомою частиною цього. Ми пишаємося тим, що нам випала честь виконувати свої обов’язки пліч-о-пліч із колегами з різних країн світу, в той же час, набуваючи досвіду, зустрічати нових друзів. Та знов і знов засвідчувати те, що Україна – надійний партнер. Нас об’єднує одна мета, і ця мета – мир у світі.

Кульмінацією свята стало вручення військовослужбовцям національного контингенту медалей Організації Об’єднаних Націй “За службу миру”.

Полковник Петро Пліс вручив почесним гостям пам’ятні сувеніри. Згодом дійство продовжилося на місцевому аеродромі, де базується повітряна та спецтехніка українського контингенту. Гості оглянули озброєння та обладнання транспортних вертольотів Мі-8 та бойових Мі-24, ознайомилися з можливостями машин.