Розпочалася чергова ротація 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України Місії ООН у Ліберії

Вони замінять своїх колег попередньої ротації, які, виконавши миротворчу місію, вчора пізно ввечері повернулися на Батьківщину.

На рідній землі миротворців зустрів заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав Назаркін, рідні та близькі.

Після проходження процедури митного та прикордонного контролю відбувся урочистий мітинг, під час якого генерал-майор В’ячеслав Назаркін привітав миротворців із поверненням на Батьківщину і подякував за сумлінно виконаний обов’язок.

По завершенню мітингу військовослужбовці, які повернулися з Ліберії, вирушили автобусами до Бродів, у розташування 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, де вони пройдуть ретельний медичний огляд. Після ретельного обстеження фахівцями-медиками миротворці роз’їдуться по своїх військових частинах, а звідти – у відпустки до родин.

Варто зазначити, що напередодні на базі 16-ї окремої бригади армійської авіації відбулася урочиста церемонія проводів до Ліберії першої групи миротворців 19-ї ротації 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України. З вітальними словами до військовослужбовців звернулися представники Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 8-го армійського корпусу, військової частини та органів місцевої влади, ветерани, рідні та близькі.

На шляхетну справу військовослужбовців благословив настоятель церкви Пресвятої Богородиці Покровительки України отець Богдан Вихор. А отаман обласного реєстрового козацтва Василь Павлечко передав миротворцям ікону Пресвятої Богородиці та книги для бібліотеки вертолітного загону.

Варто зазначити, що саме в Бродах протягом чотирьох тижнів майбутні миротворці готувалися до виконання різноманітних за складністю завдань. Посилена увага приділялася фаховій, психологічній та фізичній підготовці військовослужбовців, удосконаленню ними практичних навичок у володінні технікою та озброєнням, вивченню англійської мови, а також злагодженості підрозділів та загону в цілому.

За словами начальника армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Валентина Пістрюги, рівень підготовки особового складу національного контингенту 19-ї ротації дозволяє говорити про успішне виконання українцями завдань Місії ООН у Ліберії.

Довідка. 56-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Ліберії з січня 2004 року.

Загальна чисельність загону – 275 військовослужбовців. На озброєнні загону перебувають 8 вертольотів Мі-8 та 3 вертольоти Мі-24. На даний час на національний контингент покладені завдання з авіаційної підтримки наземних військ Місії ООН, патрулювання та охорони кордонів Ліберії з сусідніми державами, перевезення вантажів, доставки у віддалені куточки країни продовольства та ліків, евакуації хворих, участі у пошуково-рятувальних операціях тощо.

Командиром національного контингенту 19-ї ротації призначений досвідчений військовий льотчик 1-го класу полковник Олександр Венгер, який неодноразово брав участь у миротворчих місіях.