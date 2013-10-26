Міністр оборони України відвідав з офіційним візитом Хорватію

У рамках візиту у Загребі відбулись зустріч та переговори глави вітчизняного оборонного відомства з Міністром оборони Хорватії Анте Котромановічем.

Під час переговорів сторони обговорили питання європейської інтеграції, співробітництва в рамках євроатлантичних та регіональних структур безпеки, участі у міжнародних операціях з підтримки миру, хід реформування збройних сил двох країн, стан та перспективні напрями розвитку двосторонньої співпраці у сфері оборони, а також перспективи розвитку співробітництва у військово-технічній галузі.

Хорватська сторона наголосила на пріоритетності завдань європейської та євроатлантичної інтеграції та висловила підтримку євроінтеграційного курсу України, зокрема, у питаннях підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС під час Вільнюського саміту Східного партнерства у листопаді цього року.

У ході переговорів Міністр оборони України поінформував хорватського колегу про участь Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримки миру, окреслив завдання, які стоять перед Міністерством оборони України у зв’язку із початком масштабних реформ оборонного сектору з метою створення сучасних, мобільних та ефективних Збройних Сил.

У свою чергу, Міністр оборони Хорватії повідомив про готовність хорватської сторони надавати всебічну підтримку у використанні хорватського досвіду щодо інтеграції до ЄС та реформування оборонного сектору.

Під час переговорів особливий наголос було зроблено на обговоренні сучасного стану та перспектив розвитку військово-технічного співробітництва. Міністри оборони України та Хорватії наголосили на важливості вже існуючих проектів у військово-технічній сфері, які стосуються, зокрема, ремонту літаків МіГ-21 та вертольотів Мі-8 на українських підприємствах в інтересах хорватської сторони. Павло Лебедєв підкреслив налаштованість української сторони на своєчасне та якісне виконання досягнутих у цій сфері домовленостей.

З урахуванням попереднього успішного досвіду військово-технічної співпраці між Україною та Хорватією, яка складає основу двосторонніх відносин між країнами в оборонній сфері, сторони підтвердили свою готовність і в подальшому розвивати цей напрям співробітництва.

Зокрема, було досягнуто домовленості щодо вивчення можливостей налагодження більш тісних зв’язків між підприємствами оборонно-промислового комплексу двох країн та визначення перспектив співпраці в цьому напряму для виходу на ринки третіх країн.

У ході візиту Міністр оборони України Павло Лебедєв провів зустрічі з Главою Сабору (Парламенту) Хорватії Йосипом Леко та з Президентом Республіки Хорватія Іво Йосиповічем, під час яких основну увагу було зосереджено на питаннях європейської інтеграції України та перспективах розвитку двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

Крім того, делегація Міністерства оборони України відвідала Торгово-промислову палату Республіки Хорватія, де ознайомилась зі зразками продукції підприємств оборонно-промислового комплексу Хорватії, а також Авіаційно-технічний Центр Республіки Хорватія.