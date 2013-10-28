Військові музиканти подарували севастопольцям та гостям міста концертну програму в рамках благодійної акції “Врятуй життя”

Розпочинаючи захід, заступник командувача ВМС ЗС України з виховної та соціально-психологічної роботи – начальник управління капітан 1-го рангу Андрій Урсол привітав усіх присутніх, і особливо ветеранів, з 69-ю річницею визволення України від німецько-фашистських загарбників і з майбутнім 70-річним ювілеєм Великої Перемоги.

Для присутніх прозвучали кращі номери у виконанні військових музикантів під керівництвом диригента оркестру капітан-лейтенанта Олексія Костяникова, яскраві номери продемонстрували також молодіжні творчі колективи Севастополя.

Координатор програми “Врятуй життя” Сергій Круглов повідомив, що в планах керівництва музейного комплексу – створення концертного майданчика на території Михайлівської батареї з метою відродження культурного центру для жителів Північної сторони Севастополя.