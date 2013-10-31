Військові інженери ВМС ЗС України взяли участь у навчаннях з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Криму

Активну участь у навчаннях взяли військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗС України.

Так, до складу “Загону ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” увійшли військові інженери з Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗС України.

До навчань також було залучено особовий склад рятувальних підрозділів Управлінь ДСНС і МВС України, ВМС ЗС України, фахівців “Севтеплоенерго”, “Севміськводоканалу”, “Севастопольгазу”, “Севастопольенерго”, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, представників волонтерських організацій “Вектор” і Товариства Червоного Хреста. Всього було задіяно понад 100 осіб і 20 одиниць спеціальної техніки.

– Як показує світова практика, без участі військовослужбовців ліквідація аварій техногенного та природного характеру практично неможлива. 90 % завдань виконують рятувальники, але для розбору завалів, ліквідації повеней використовується важка техніка, і в Криму вона є тільки у нас, – зазначив начальник управління оперативного (бойового) забезпечення – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України з оперативного забезпечення капітан 1 рангу Ігор Матус.

Офіцер наголосив, що на озброєнні інженерів ВМС Збройних Сил України в Криму є унікальна важка техніка, зокрема, інженерна машина розгородження ІМР-2, шляхопрокладач БАТ-2, екскаватор і важкий механізований міст ТММ-3М1, полкова землерийна машина ПЗМ-2.

За сценарієм навчань, військовослужбовці ЗС України були залучені до проведення пошуково-рятувальних робіт. При цьому особлива увага зверталася на відпрацювання питань взаємодії підрозділів.