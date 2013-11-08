Лебедєв у Польщі зустрівся з українськими морськими піхотинцями

Сьогодні, 7 листопада, Міністр оборони України Павло Лебедєв на запрошення свого польського колеги бере участь у Дні високоповажних осіб у рамках навчання Сил реагування НАТО “Steadfast Jazz – 2013”, що проходить цими днями на території Навчального центру Сухопутних військ ЗС Республіки Польща “Дравсько-Поморський”.

У рамках візиту військової делегації України до Польщі відбулася зустріч Павла Лебедєва з військовослужбовцями Феодосійського окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України, які беруть участь у міжнародному військовому навчанні.

Також запланована зустріч керівників оборонних відомств України та Республіки Польща з метою обговорення стану та перспектив українсько-польського двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

Довідка. Активна фаза міжнародного військового навчання, у якому бере участь рота морської піхоти Феодосійського окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України, відбувається у період з 28 жовтня по 9 листопада 2013 року на території Навчального Центру Сухопутних військ ЗС Республіки Польща “Дравсько-Поморський”.

Загалом у навчанні “Steadfast Jazz – 2013” беруть участь 6 тисяч військовослужбовців з 23 країн, які є членами НАТО. На правах країн-партнерів Альянсу до навчань долучилися Україна, Македонія, Швеція і Фінляндія.

Загальне керівництво національним підрозділом здійснює майор Володимир Баранюк. Українські морські піхотинці виконують навчально-бойові задачі з використанням штатної бойової техніки та озброєння.