Міністр оборони України Павло Лебедєв: “Основне завдання на сьогодні – збереження бойової готовності Збройних Сил”

Сьогодні, 8 листопада, в рамках робочої поїздки на Закарпаття Міністр оборони України Павло Лебедєв зустрівся з особовим складом 15 окремого гірсько-піхотного батальйону 128 окремої гірсько-піхотної бригади.

Керівник вітчизняного оборонного відомства довів військовослужбовцям основні шляхи розвитку і реформування Збройних Сил.

– Існуюча чисельність Збройних Сил України – 182 тисячі осіб. З них лише 70 тисяч несуть бойову службу. Тому основне завдання на сьогодні – збереження бойової готовності. Ми повинні привести у відповідність кількість військових частин, які займаються бойовою підготовкою, і частин забезпечення. В результаті оптимізації бойовий комплект Збройних Сил буде в кількості 65 тисяч осіб при їх загальній чисельності у 120 тисяч, – відзначив Павло Лебедєв.

Міністр оборони акцентував увагу на позитивній динаміці переходу вітчизняного війська на контрактну форму комплектування. Військово-Морські Сили, авіація Повітряних Сил, спецпідрозділи вже на 100% укомплектовані контрактниками.

– З початку цього року вже прийнято на військову службу більше 5 тисяч контрактників. До кінця року буде набрано ще близько 2 тисяч осіб. Цим питанням мають займатися командири, зацікавлені в тому, щоб їхні підлеглі були максимально підготовленими. Адже за 1 рік зробити зі строковика професіонала своєї справи неможливо, і навіть сьогодні, перебуваючи на ротних тактичних навчаннях гірсько-піхотної роти було помітно, де професіонали-контрактники, а де – військовослужбовці строкової служби, – відзначив він.

За словами Павла Лебедєва, перехід на комплектування Збройних Сил за контрактним принципом зрів давно, і цей процес вже незворотній. У цьому контексті керівник вітчизняного оборонного відомства поставив завдання керівництву окремої гірсько-піхотної бригади відповідні завдання.

– Ми працюємо над тим, аби максимально підвищити інтенсивність бойової підготовки. Військовослужбовці повинні постійно вдосконалювати свої навички, і для цього передбачено відповідне фінансування, – наголосив Міністр оборони України.

На завершення зустрічі Павло Лебедєв заохотив кращих військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону.