Вертольоти Мі-8 та Мі-24 18-го окремого вертолітного загону назвали одними з кращих у Місії ООН в ДР Конго

До складу делегації увійшли командири з’єднань військового компоненту Місії в країні – бригад Північне і Південне Ківу, бригади силового втручання тощо.

Основною метою візиту було ознайомлення з технічними характеристиками, авіаційним озброєнням, бойовими і транспортними можливостями військових вертольотів, що виконують завдання з підтримання миру і безпеки у ДР Конго.

Під час зустрічі заступник командира 18 окремого вертолітного загону полковник Мухаммад Буланбаєв розповів, що більшість членів екіпажів загону вже мають досвід польотів на Африканському континенті, а наліт майже усіх командирів екіпажів – понад 1000 годин.

– У порівнянні з іншими літальними суднами Місії наші вертольоти більш функціональні, що є суттєвою перевагою, – повідомив полковник Буланбаєв.

Генерал-лейтенант Ахмед Максуд подякував українцям за професійне виконання завдань у складі сил Місії та акцентував увагу на надійності української техніки:

– Вертольоти Мі-8 та Мі-24, на яких виконують завдання льотчики 18 окремого вертолітного загону, одні з кращих у Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго. Це доволі відомі повітряні судна, невибагливі в обслуговуванні та зберіганні, і водночас з відмінними бойовими та транспортними можливостями.