Міністр оборони України Павло Лебедєв перевірив Хмельницький гарнізон

У Хмельницькому Міністр оборони України у супроводі начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани, Голови Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Ядухи та начальника Хмельницького гарнізону полковника Сергія Присяжнюка ознайомився зі станом справ у ракетній бригаді, окремому полку спеціального призначення та відвідав військовий госпіталь Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.

– Я мав на меті почути від командирів частин та установ про стан справ у підпорядкованих військових колективах, технічний стан озброєння і військової техніки, укомплектованість ракетної бригади, окремого полку спеціального призначення контрактниками. Мене цікавило який відсоток сімейних військовослужбовців перебувають у черзі на отримання житла, скільки військовослужбовців за контрактом досі не отримали кімнату у гуртожитку чи ліжкомісце у переобладнаній казармі, – наголосив Павло Лебедєв.

Міністр оборони окремо відмітив високий рівень взаємодії командування Хмельницького гарнізону з органами місцевого самоврядування.

Губернатор області Василь Ядуха висловив щиру вдячність Павлу Лебедєву за підтримку під час долання наслідків снігової стихії в лютому цього року та з негодою, яка сталася у краї буквально кілька днів тому. Саме військовослужбовці Збройних Сил України на спеціальній автомобільній та інженерній техніці першими прийшли рятувати головні автошляхи у Кам’янець-Подільському районі.

Василь Ядуха підкреслив, що обговорив з Міністром оборони питання, які в першу чергу цікавлять мешканців області:

– Насамперед було досягнуто консенсусу в питаннях утилізації боєприпасів на арсеналі в селищі Цвітоха. Також ми конструктивно обговорили проблему забезпечення житлом військовослужбовців гарнізонів, розташованих в межах області, а це більше 2000 безквартирних.