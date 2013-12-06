З нагоди 22-ї річниці Збройних Сил України у містах України відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами

У цей день 22 роки тому Верховна Рада України прийняла Закон України “Про Збройні Сили України”, що ознаменував початок новітньої історії Українського війська.

З нагоди святкування 22 річниці Збройних Сил України Міністр оборони України Павло Лебедєв підписав наказ “Про проведення святкових феєрверків з нагоди 22-ї річниці Збройних Сил України”.

У відповідності до наказу, 6 грудня о 20.00 у містах-героях Керч, Одеса, Севастополь, а також у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами.