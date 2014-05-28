Україна створює спільну військову бригаду з Литвою та Польщею

Уряд затвердив проект угоди про створення спільної польсько-литовсько-української бригади.

Про це за підсумками засідання Кабінету Міністрів України повідомив виконуючий обов’язки міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Це рішення для нас дуже важливе, оскільки підрозділи двох країн, які входитимуть у склад бригади – Польщі та Литви – це члени НАТО. Ми готуватимемо наш компонент, щоб знати стандарти НАТО – в них є чому повчитися", – сказав генерал-полковник Коваль.

Планується, що Угода буде підписана протягом місяця. Український компонент бригади буде перебувати на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, повідомляє прес-служба Міноборони.